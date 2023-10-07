«Краснодар» — «Ростов»: Кордоба вывел хозяев вперед в концовке

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«Краснодар» вышел вперед в матче с «Ростовом» в 11-м туре РПЛ — 3:2.

На 90+5-й минуте отличился форвард быков Джон Кордоба. Ранее команда Владимира Ивича уступала со счетом 0:2, но сумела отыграться.