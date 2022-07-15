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Сегодня, 21:24

«Краснодар» договорился о трансфере полузащитника молодежной сборной Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольные клубы «Краснодар» и сербская «ТСЦ Бачка Топола» оформили трансфер полузащитника Михайло Баньяца. В ближайшие дни футболист прибудет в Краснодар и подпишет контракт с «быками», сообщает сайт клуба.

В общей сложности 23-летний полузащитник провел в Суперлиге 88 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт полузащитника с сербским клубом истекает летом 2024 года.

В ближайшие дни Михайло Баньяц прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=142032
ФК Краснодар
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3
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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