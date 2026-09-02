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Рублев не выполнил домашнее задание Сафина. Похоже, Андрею нужен новый полноценный тренер

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Фото Getty Images
Очередной ранний вылет с крупного турнира.

Андрей Рублев уступил Даниэлю Мериде во втором круге US Open и не смог защитить очки за 1/8 финала американского «мейджора». Андрей здорово провел начало матча, но постепенно силы покинули вторую ракетку России. В четвертом сете он вроде бы получил шансы на камбэк, поведя 2:0, но тут же отдал свою подачу и совсем сник. Видимо, сказалась усталость после стартового матча с Отто Виртаненом — с лаки-лузером Андрей провел изнурительный пятисетовик, проведя на корте почти четыре часа и отыграв матчбол.

US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг
Даниэль Мерида (Испания) — Андрей Рублев (Россия, 23) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4

Основная роль

Напомним, что в середине августа Андрей не смог защитить очки за четвертьфинал Цинциннати и впервые с начала 2020-го вылетел из топ-20. На Открытом чемпионате США-2026 он впервые с 2018 года не смог выйти в третий круг и уже опустился на 25-е место в live-рейтинге. Скорее всего, падение по ходу US Open продолжится.

В июле Андрей признавался, что кардинально перестраивает тренировочный процесс. «Меняю свое поведение, свой подход к тренировкам, все в игре. И это занимает время. Как только я понял, что достиг лимита в своем прогрессе, то начал работать. Выбор был простой: либо постепенно падать в рейтинге, либо что-то поменять», — говорил Рублев по ходу турнира в Бостаде, который он в итоге выиграл.

Однако после титула в Швеции 28-летний россиянин уступил Люка ван Ашу в Эшториле (первая победа 22-летнего француза над игроком топ-20), а затем с пяти матчболов проиграл 281-й ракетке мира Шану Цзюньчэну в Монреале и в двух сетах «сгорел» Нуну Боржешу в Цинциннати, у которого до этого выиграл пять очных матчей подряд. Так что Рублев приехал в Нью-Йорк явно не в лучшем настроении, а еще и без Марата Сафина. «Не планирую приезжать на US Open. У Андрея домашняя работа, и он пошел ее выполнять», — сказал Сафин в коротком интервью First&Red.

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Судя по матчам с Виртаненом и Меридой — домашнее задание не выполнено, но, возможно, это хороший момент решиться на серьезные перемены в своей команде, найдя нового полноценного тренера. Напомним, что Рублев работает с Фернандо Висенте с 2017 года. Вместе они прошли огромный путь, который привел Андрея в элиту большого тенниса: 18 титулов на уровне ATP (включая два «мастерса» и еще четыре финала тысячников), 10 четвертьфиналов ТБШ, золото Олимпийских игр, пусть и в миксте. Андрей принял участие в пяти Итоговых турнирах ATP, что говорит о его стабильности.

«Как бы я оценил роль Фернандо в моих успехах? Его роль — основная, — отмечал «СЭ» Рублев в 2022 году. — Когда я стал выступать во взрослом теннисе, он научил меня видеть игру совсем по-другому. Своему прогрессу в профессионалах я полностью обязан Фернандо. У него очень много положительных качеств, которые хочется проецировать на себя».

Фото Getty Images

Два тяжелых года

Однако в последнее время от фирменной стабильности мало что осталось. На «Шлемах» больших результатов нет уже два года. Как и на «мастерсах» (три четвертьфинала). Также Андрей заметно ухудшил свою статистику на харде. В этом сезоне у него отрицательный баланс против игроков топ-50: пять побед при восьми поражениях. Против топ-100 — 10:7. На траве в этом сезоне два поражения в двух матчах. С игроками топ-20 всего одна победа в четырех матчах (над Лучано Дардери в финале Бостада). 0:3 — с топ-10.

Похоже, что, несмотря на полное доверие к Висенте, их профессиональные отношения себя изжили. Испанец уже вряд ли способен дать Андрею что-то новое. Весной 2025-го казалось, что преобразить игру Рубло сможет Марат Сафин. Но экс-первая ракетка мира сразу обозначил, что он не тренер, а ментор, консультант игрока, и не готов вновь посвящать свою жизнь постоянным переездам с одного турнира на другой.

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Да, Марат включен в тренировочный процесс Андрея, но все равно это скорее эпизодическая работа. Потренировались вместе, Рублев получил домашние задание, а Сафин улетел по своим делам. Но когда на турнире «Большого шлема» рядом нет твоего ментора, то это, видимо, проблема. Да, Рублев стал спокойнее, срывов стало заметно меньше, но на игре и результатах это, увы, не отражается.

Возможно, ранний вылет с US Open запустит процесс смены команды. Или все идет по плану?

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Теннис
US Open
Андрей Рублев
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