Жоаозиньо о Нобоа: «Сейчас он стал гораздо свободнее, чем в предыдущих клубах»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо объяснил, почему его одноклубник Кристиан Нобоа в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом России.

«Крутой футболист. Он всегда удивлял, не только в прошлом сезоне. Всегда, когда я играл против Нобоа в других командах, было тяжело. Просто сейчас он стал гораздо свободнее, чем в предыдущих клубах», — цитирует «КП Спорт» Жоаозиньо.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.