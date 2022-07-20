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Жоаозиньо о Нобоа: «Сейчас он стал гораздо свободнее, чем в предыдущих клубах»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что Нобоа стал гораздо свободнее в «Сочи»
Алексей Еремин
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо объяснил, почему его одноклубник Кристиан Нобоа в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом России.

«Крутой футболист. Он всегда удивлял, не только в прошлом сезоне. Всегда, когда я играл против Нобоа в других командах, было тяжело. Просто сейчас он стал гораздо свободнее, чем в предыдущих клубах», — цитирует «КП Спорт» Жоаозиньо.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/igrok-sochi-zhoaozino-obyasnil-kak-noboa-stal-luchshim-futbolistom-proshedshego-chempionata/
Жоаозиньо
Кристиан Нобоа
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
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15
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