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Сегодня, 14:24

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов заявил, что самарцы настроены на победу в матче с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы готовимся. Пока еще только нарабатываем связи. Чемпионат только начался, не все пока получается, но думаю, что совсем скоро все будет хорошо. Настроены ли мы обыграть «Зенит»? Мы в каждом матче настраиваемся только на победу, иначе зачем выходить на поле?
Понятно, что дома при своих болельщиках гораздо приятнее играть, но уверен, что и в Санкт-Петербурге у нас будет отличная поддержка. Постараемся добиться нужного результата», — приводит «РБ Спорт» слова Ежова.

Матч 2-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-ezhov-oby-grat-zenit-my-v-kazhdom-matche-nastraivaemsya-tol-ko-na-pobedu/
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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3.06 00:00
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

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Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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