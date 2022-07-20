Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов заявил, что самарцы настроены на победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы готовимся. Пока еще только нарабатываем связи. Чемпионат только начался, не все пока получается, но думаю, что совсем скоро все будет хорошо. Настроены ли мы обыграть «Зенит»? Мы в каждом матче настраиваемся только на победу, иначе зачем выходить на поле?

Понятно, что дома при своих болельщиках гораздо приятнее играть, но уверен, что и в Санкт-Петербурге у нас будет отличная поддержка. Постараемся добиться нужного результата», — приводит «РБ Спорт» слова Ежова.

Матч 2-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля. Начало — в 22.00 (мск).