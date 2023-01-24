«Краснодар» победил «Бунедкор» в товарищеском матче
«Краснодар» победил «Бунедкор» из Узбекистана в товарищеском матче со счетом 1:0.
Единственный гол в первом тайме на 14-й минуте забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.
Изначально игра должна была пройти 23 января, но потом была перенесена на 24-е число.
Несколько дней назад «Бунедкор» встречался на сборе с «Ростовом» и проиграл со счетом 0:4.
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Бунедкор» — 1:0 (1:0)
Гол: Сперцян, 14 — с пенальти.
«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Алонсо (Петров, 46), Рамирес (Пузанов, 63), Литвинов (Сорокин, 46), Ионов (Кайо, 46), Сперцян, Баньяц, Ленини (Боржес, 46), Кордоба (Карпов, 63), Волков (Мозес Кобнан, 46), Олусегун (Кокшаров, 63).
Предупреждения: Рамирес, 35. Кайо, 73. Ндука, 74. Пузанов, 77.
24 января. Дубай. Стадион «The Sevens Stadium».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2