Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

«Краснодар» победил «Бунедкор» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Краснодар» победил «Бунедкор» из Узбекистана в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол в первом тайме на 14-й минуте забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Изначально игра должна была пройти 23 января, но потом была перенесена на 24-е число.

Несколько дней назад «Бунедкор» встречался на сборе с «Ростовом» и проиграл со счетом 0:4.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Бунедкор» — 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 14 — с пенальти.

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Алонсо (Петров, 46), Рамирес (Пузанов, 63), Литвинов (Сорокин, 46), Ионов (Кайо, 46), Сперцян, Баньяц, Ленини (Боржес, 46), Кордоба (Карпов, 63), Волков (Мозес Кобнан, 46), Олусегун (Кокшаров, 63).

Предупреждения: Рамирес, 35. Кайо, 73. Ндука, 74. Пузанов, 77.

24 января. Дубай. Стадион «The Sevens Stadium».

ФК Бунедкор
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Дьяков о Дзюбе: «Меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды»
Ледяхов: «Глушаков однозначно поможет «Нижнему Новгороду»
Агент Ондуа: «Пока мы не получали никаких предложений по игроку»
Смородская считает, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ
Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»
Агент Илича заявил, что общался с Хашигом и Рыскиным по возможному переходу в «Краснодар» и «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ондуа: «Пока мы не получали никаких предложений по игроку»

Ледяхов: «Глушаков однозначно поможет «Нижнему Новгороду»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости