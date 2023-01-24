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Агент Ондуа: «Пока мы не получали никаких предложений по игроку»

Агент Ондуа отреагировал на новость об интересе нескольких клубов РПЛ к игроку
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэля Ондуа Бенджамин Жеандон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе нескольких клубов РПЛ к игроку.

«Ничего не знаю о заинтересованности клубов РПЛ в переходе Ондуа. Пока мы не получали никаких предложений по игроку. Конечно, клубы могут быть заинтересованы, потому что он хороший футболист, который сыграл на чемпионате мира в Катаре. Посмотрим, случится ли какой-то переход в это трансферное окно», — сказал Жеандон «СЭ».

Камерунец уже играл в РПЛ за «Анжи» с 2018 по 2019 год. Он является воспитанником «Локомотива».

Действующее соглашение Ондуа с «Ганновером» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за немецкий клуб два матча и не отличился результативными действиями.

Гаэль Ондуа
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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