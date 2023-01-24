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Ледяхов: «Глушаков однозначно поможет «Нижнему Новгороду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал предстоящий переход полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

— Чем Глушаков может помочь «Нижнему Новгороду»?

— Главное — опытом. У него богатый опыт выступления в Российской премьер-лиге. К тому же, он футболист достаточно мастеровитый. Такой команде, как «Нижний Новгород», он естественно многим поможет, — сказал Ледяхов «Спорт День за Днем».

— «Нижний Новгород» — относительно молодая команда по возрасту игроков. Глушаков там будет самым возрастным футболистом. Это станет для Дениса преимуществом или недостатком?

— Денис физически очень хорошо готов, поэтому на его возраст не надо смотреть. Он еще может 2-3 года играть на высоком уровне, поэтому я не думаю, что возраст станет для него помехой.

— Как смена клуба отразится на самом Глушакове?

— Мы не знаем, как для него это будет. Но то, что он поможет «Нижнему Новгороду» — однозначно.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне 35-летний хавбек провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ledyakhov-rasskazal-chem-glushakov-mozhet-pomoch-nizhnemu-novgorodu
Денис Глушаков
Игорь Ледяхов
ФК Нижний Новгород
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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