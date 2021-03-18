Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на 80-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» вывел москвичей вперед (3:2).

18-летний форвард оттеснил Литвинова в борьбе за мяч в чужой штрафной и с разворота пробил мимо Бабурина с 12 метров.

На 66-й минуте Тюкавин забил свой первый мяч, удачно сыграв на опережение в чужой вратарской.

Ранее на 57-й минуте Даниил Фомин забил в ворота бывшей команды. До этого Юрий Газинский на 51-й минуте сделал счет 2:0.

Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.