Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: Тюкавин оформил дубль и вывел гостей вперед

20:46
Теги:

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на 80-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» вывел москвичей вперед (3:2).

18-летний форвард оттеснил Литвинова в борьбе за мяч в чужой штрафной и с разворота пробил мимо Бабурина с 12 метров.

На 66-й минуте Тюкавин забил свой первый мяч, удачно сыграв на опережение в чужой вратарской.

Ранее на 57-й минуте Даниил Фомин забил в ворота бывшей команды. До этого Юрий Газинский на 51-й минуте сделал счет 2:0.

Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9609
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...