Мурзагулов считает, что возвращение Газизова вдохновило игроков «Уфы»
20:34
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что приход Шамиля Газизова в команду вдохновил игроков.
Напомним, о возвращении функционера в «Уфу» было объявлено 16 марта.
«Очевидно, что игра была намного лучше, чем с «Рубином». Понятно, что у нас тяжелый календарь, но у меня язык не повернется упрекнуть наших ребят. Мне кажется, назначение Шамиля Камильевича вдохновило ребят, потому что они знают, что это опытный менеджер, который может улучшить организацию работы. В будущее смотрю с оптимизмом», — цитирует Мурзагулова ТАСС.
18 марта в матче 23-го тура РПЛ «Уфа» проиграла «Локомотиву» (0:1).
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