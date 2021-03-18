Мурзагулов считает, что возвращение Газизова вдохновило игроков «Уфы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что приход Шамиля Газизова в команду вдохновил игроков.

Напомним, о возвращении функционера в «Уфу» было объявлено 16 марта.

«Очевидно, что игра была намного лучше, чем с «Рубином». Понятно, что у нас тяжелый календарь, но у меня язык не повернется упрекнуть наших ребят. Мне кажется, назначение Шамиля Камильевича вдохновило ребят, потому что они знают, что это опытный менеджер, который может улучшить организацию работы. В будущее смотрю с оптимизмом», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

18 марта в матче 23-го тура РПЛ «Уфа» проиграла «Локомотиву» (0:1).