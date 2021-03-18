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Мурзагулов считает, что возвращение Газизова вдохновило игроков «Уфы»

20:34
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Шамиль Газзизов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что приход Шамиля Газизова в команду вдохновил игроков.

Напомним, о возвращении функционера в «Уфу» было объявлено 16 марта.

«Очевидно, что игра была намного лучше, чем с «Рубином». Понятно, что у нас тяжелый календарь, но у меня язык не повернется упрекнуть наших ребят. Мне кажется, назначение Шамиля Камильевича вдохновило ребят, потому что они знают, что это опытный менеджер, который может улучшить организацию работы. В будущее смотрю с оптимизмом», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

18 марта в матче 23-го тура РПЛ «Уфа» проиграла «Локомотиву» (0:1).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10940713

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