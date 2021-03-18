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«Краснодар» — «Динамо»: Кайо удален на 18-й минуте матча

19:24
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Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Сначала на восьмой минуте встречи бразильский легионер сорвал атаку в центре поля, за что получил первое предупреждение, а вторую желтую Кайо получил на 18-й минуте, нарушив правила против Грулева перед своей штрафной.

Сразу после удаления главный тренер «быков» Мурад Мусаев снял с игры полузащитника Реми Кабелла, выпустив вместо него защитника Вячеслава Литвинова.

На 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.

Краснодар — Динамо

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