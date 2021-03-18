Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: Вилена вывел хозяев вперед

19:17
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена на 11-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» вывел «быков» вперед.

Вандерсон провел по левому флангу и прострелил вдоль ворот. Шунин не смог в падении перехватить мяч и удержать его в руках. Вилена оказался первым на подборе и с разворота пробил по пустым воротам с пяти метров.

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8631
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...