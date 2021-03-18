«Краснодар» — «Динамо»: Вилена вывел хозяев вперед
19:17
Полузащитник «Краснодара» Тони Вилена на 11-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» вывел «быков» вперед.
Вандерсон провел по левому флангу и прострелил вдоль ворот. Шунин не смог в падении перехватить мяч и удержать его в руках. Вилена оказался первым на подборе и с разворота пробил по пустым воротам с пяти метров.
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