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«Краснодар» — «Динамо»: Фомин забил бывшей команде

20:25
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на 57-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» сократил преимущество «быков» в счете.

Воспитанник академии «Краснодара» принял мяч на подступах к штрафной и нанес обводящий удар под правую штангу.

Ранее Юрий Газинский на 51-й минуте сделал счет 2:0.

Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.

Краснодар — Динамо

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