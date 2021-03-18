«Краснодар» — «Динамо»: Фомин забил бывшей команде
20:25
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин на 57-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» сократил преимущество «быков» в счете.
Воспитанник академии «Краснодара» принял мяч на подступах к штрафной и нанес обводящий удар под правую штангу.
Ранее Юрий Газинский на 51-й минуте сделал счет 2:0.
Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.
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