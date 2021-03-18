«Краснодар» — «Динамо»: Тюкавин сравнял счет в матче
20:34
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на 66-й минуте матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» сравнял счет в игре (2:2).
Арсен Захарян прорвался по правому краю и прострелил вдоль ворот, где Тюкавин сыграл на опережение и пробил мимо Бабурина с нескольких метров.
Ранее на 57-й минуте Даниил Фомин забил в ворота бывшей команды. До этого Юрий Газинский на 51-й минуте сделал счет 2:0.
Защитник «Краснодара» Кайо удален на 18-й минуте за две желтые карточки. Ранее на 11-й минуте Вилена вывел «Краснодар» вперед.
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