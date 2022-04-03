Шунин провел 100-й матч в карьере на ноль. Он вошел в «Клуб Льва Яшина»
Голкипер «Динамо» Шунин вошел в «Клуб Льва Яшина»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин попал в так называемый «Клуб Льва Яшина». Это список российских голкиперов, сыгравших минимум 100 матчей без пропущенных голов.
Юбилейный «сухой» матч Шунин провел в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22 против «Краснодара» (1:0).
100 «сухих» матчей за карьеру
Чемпионат России — 91
Кубок России — 5
Еврокубки — 1
Сборная России — 3
35-летний Шунин является воспитанником академии «Динамо». За бело-голубых он дебютировал в 2007 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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