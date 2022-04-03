Шунин провел 100-й матч в карьере на ноль. Он вошел в «Клуб Льва Яшина»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин попал в так называемый «Клуб Льва Яшина». Это список российских голкиперов, сыгравших минимум 100 матчей без пропущенных голов.

Юбилейный «сухой» матч Шунин провел в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22 против «Краснодара» (1:0).

100 «сухих» матчей за карьеру

Чемпионат России — 91

Кубок России — 5

Еврокубки — 1

Сборная России — 3

35-летний Шунин является воспитанником академии «Динамо». За бело-голубых он дебютировал в 2007 году.