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Сегодня, 16:05

Шунин провел 100-й матч в карьере на ноль. Он вошел в «Клуб Льва Яшина»

Голкипер «Динамо» Шунин вошел в «Клуб Льва Яшина»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Шунин.
Фото ФК «Динамо».

Вратарь «Динамо» Антон Шунин попал в так называемый «Клуб Льва Яшина». Это список российских голкиперов, сыгравших минимум 100 матчей без пропущенных голов.

Юбилейный «сухой» матч Шунин провел в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22 против «Краснодара» (1:0).

100 «сухих» матчей за карьеру

Чемпионат России — 91

Кубок России — 5

Еврокубки — 1

Сборная России — 3

35-летний Шунин является воспитанником академии «Динамо». За бело-голубых он дебютировал в 2007 году.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
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2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
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Ростов – Н. Новгород
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Локомотив – Спартак
 1 : 0
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Краснодар – Динамо
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Краснодар

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