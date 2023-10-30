Корнеев назвал феноменальной работу Федотова в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера красно-синих Владимира Федотова после победы над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Работу Федотова могу оценить одним словом — феноменально! Снимаю шляпу перед ним и его тренерским штабом за работу с кадрами, которыми ЦСКА располагает. И, конечно, игроков не стоит забывать», — сказал Корнеев «СЭ».

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.