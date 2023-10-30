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Сегодня, 18:30

Что делать с Абаскалем? Мнение Рината Билялетдинова

Александр Кружков
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Одни твердят: «Гоните Абаскаля в шею!» Другие возражают: «Дайте человеку спокойно поработать». Вам чья точка зрения ближе?

— Прежде чем шашкой махать, важно разобраться, что творится внутри команды. И ответить на главный вопрос — куда пропал симпатичный футбол, который мы видели при Абаскале первые полгода. Тогда прямо глаз радовался. Ребята настолько уверенно держали мяч, что вспоминалось сакраментальное — плетут спартаковские кружева. Хорошая «физика», стремительный переход из обороны в атаку. И молодежь прогрессировала, и старички — тот же Промес, Зобнин — преобразились. Но весной все посыпалось.

— Почему?

— Тут целый комплекс причин. Непривычно длинные для Абаскаля зимние сборы могли привести к просчетам в подготовке. Плюс колоссальное психологическое давление. Ведь от «Спартака» в каждом матче ждут победы. Это выхолащивает. Даже при удачном результате. Как бы то ни было, что-то в игре сломалось. Она стала предсказуемой. Исчез креатив. Футболист в атакующей зоне получает мяч — и ты уже знаешь, что будет дальше. Куда побежит, кому отдаст. Рутина!

— Так что делать с Абаскалем?

— Замена тренера напрашивается, если потеряны нити управления командой и она начинает просто плыть по течению. Зависает, как смартфон. Тогда нужна перезагрузка. Пока про «Спартак» и Абаскаля этого не скажешь. Да, футбол натужный, нет прежней легкости, но ребята бьются, никто не отбывает номер. Думаю, до зимнего перерыва испанец точно должен доработать. А там уже что-то прояснится — в зависимости от игры и результатов.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками после 13 туров.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июля 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Гильермо Абаскаль. Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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