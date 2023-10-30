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Сегодня, 18:45

Ринат Билялетдинов — о Дзюбе: «Когда он на поле, «Локо» не хватает вариативности»

Александр Кружков
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

— Почему «Локомотив» буксует?

— Мне кажется, команде необходим скоростной нападающий. В дополнение к Дзюбе. В распоряжении Галактионова россыпь классных полузащитников — Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев. К их действиям в атаке серьезных претензий нет. А дальше все упирается в Дзюбу и его функциональную готовность...

— Артем уже менее эффективен, чем весной?

— Да. Это и по статистике видно. Он, как и прежде, хорош вверху, сохраняет мяч, за счет габаритов может продавить защитника. Вдобавок в борьбе сфолит так, что судья не заметит. Что особенно ценно в чужой штрафной. Но когда Дзюба на поле, «Локомотиву» впереди не хватает вариативности. Нужен еще такой форвард, как Кордоба или Кассьерра.

— И все?

— Плюс надежный игрок в центр обороны. Вот тогда «Локо» будет бороться за чемпионство.

В сезоне-2023/24 Дзюба забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 13 матчах.

Гильермо Абаскаль. Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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