Орлов: «Бакаев не убедил. Пока не понимает бразильцев»

Орлов заметил, что Кассьера и Бакаев пока не вписались в игру «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов заметил, что Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев пока не вписались в игру «Зенита».

«Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Еще не понял футбольный интеллект партнеров. Пока не может себя найти на поле. Но Семак все равно в него верит. Видимо, считает его перспективнее Сергеева, дает ему шанс. Сергеев свое время еще обязательно получит, но тренер хочет вписать Кассьерру в рисунок своей игры.

Однако вчера колумбиец мало искал «коридоры», мало двигался. Ему еще надо попотеть на тренировках, чтобы быть в таких же кондициях, как, например, Вендел или Малком.

Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано», — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место, уступая «Спартаку» и ЦСКА.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь