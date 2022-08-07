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Орлов: «Бакаев не убедил. Пока не понимает бразильцев»

Орлов заметил, что Кассьера и Бакаев пока не вписались в игру «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Геннадий Орлов заметил, что Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев пока не вписались в игру «Зенита».

«Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Еще не понял футбольный интеллект партнеров. Пока не может себя найти на поле. Но Семак все равно в него верит. Видимо, считает его перспективнее Сергеева, дает ему шанс. Сергеев свое время еще обязательно получит, но тренер хочет вписать Кассьерру в рисунок своей игры.

Однако вчера колумбиец мало искал «коридоры», мало двигался. Ему еще надо попотеть на тренировках, чтобы быть в таких же кондициях, как, например, Вендел или Малком.

Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано», — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место, уступая «Спартаку» и ЦСКА.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Зелимхан Бакаев
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 17:30
ЦСКА – Факел
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6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
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 - : -
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