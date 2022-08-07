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Сегодня, 16:00

«Соболев напоминает Дзюбу. Но Артем все же потехничнее». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».

— Я бы хотел начать наш сегодняшний разговор с печальной новости. Ушел из жизни Николай Николаевич Малышев. Он стоял у истоков спортивной редакции Первого канала. Я 12 лет проработал в его команде. Вместе с Виктором Гусевым, двумя Кузнецовыми, Костей Выборновым, Ольгой Журовой, Андреем Головановым, Василием Коновым. Да всех уже не вспомнишь... Он был замечательным организатором, продюсером. Честный мужик! Не часто таких руководителей встретишь... У Малышева все работало как часы! Все перелеты были отлажены... Светлая ему память! Выражаю соболезнования родным и близким.

«Зениту» нужны защитники. Ловрену не хватает скорости

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Зенит
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Журавлев Быстров (Конате, 85) Садулаев (Агаларов, 46) Швец Трошечкин (Бериша, 61) Тимофеев (Фольмер, 88) Ильин
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен (Адамов, 46) Родригао Барриос Вендел Клаудиньо (Бакаев, 60) Мостовой (Кержаков, 43) Сутормин (Алип, 46) Малком Кассьерра (Чистяков, 87)
Предупреждения
Трошечкин 11’, Садулаев 45’, Нижич 48’, Тимофеев 81’, Швец 89’  -  Ловрен 32’, Сутормин 36’
Удаления
Одоевский 41’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Курочкина (Малаховка)

Теперь давайте по туру. Ничья в матче «Ахмат» — «Зенит». Думаю, к удалению Одоевского привела медлительность Ловрена. Поэтому хорвата и заменили в перерыве. Увы, ему уже не хватает рывка. Вроде бы обрел форму, но в том эпизоде Садулаев оказался гораздо расторопнее.

К вратарю «Зенита» тоже есть вопросы. Если ты выходишь, покидаешь свою штрафную, то должен быть уверен, что первым сыграешь в мяч. Но что поделать — он еще молод, надо набираться опыта. В общем-то подвел команду.

Хотя, считаю, вдесятером «Зенит» выглядел совсем даже неплохо. Семак поступил правильно, выпустив в концовке пятого защитника — Чистякова. Удержал счет, оставалось чуть больше пяти минут. Надо было спасать эту ничью. Все логично. Семак — стратег. Будет же еще один матч с грозненцами, но уже дома.

Очевидно, что «Зениту» нужны защитники. Алип заменил Ловрена, но тоже не убедил, ошибся во втором тайме. Он вообще играет довольно сдержанно, пас ближнему отдает и все...

«Зенит» начал матч в своей манере. Как ни крути, а игра команды поставлена. Прежде всего в центре поля. Конечно, выделялся Вендел. Посмотрите на его объем работы. А как двигались Малком, Клаудиньо? Последний, правда, получил травму. Сроки восстановления пока не известны.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес празднует забитый мяч. Яркие «Спартак» и ЦСКА, кошмарный «Локо», два разных «Зенита» дома и в гостях. Реплика Рабинера

Бакаев и Кассьера пока не понимают бразильцев

Барриос держит планку. Они вместе с бразильцами все время открываются, предлагают себя, ищут мяч. Как ртуть! Освобождаются от опекунов. Помню, раньше я упрекал Кузяева и Ерохина. Эти ребята отдавали передачу и выключались, пропадали, не искали продолжения. Так нельзя! Правда, потом они прибавили. Но примером для них должны служить зенитовские бразильцы. Ты должен быть все время в игре, поддерживать темп все 90 минут. «Краснодар», «Спартак», «Ростов», ЦСКА играют так же. Это радует.

А вот Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Еще не понял футбольный интеллект партнеров. Пока не может себя найти на поле. Но Семак все равно в него верит. Видимо, считает его перспективнее Сергеева, дает ему шанс. Сергеев свое время еще обязательно получит, но тренер хочет вписать Кассьеру в рисунок игры.

Однако вчера колумбиец мало искал «коридоры», мало двигался. Ему еще надо попотеть на тренировках, чтобы быть в таких же кондициях, как, например, Вендел или Малком.

Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано.

Промес заматерел

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:2
Спартак
Голы
Промес, 27 (0:1), Игнатов, 43 (0:2)
Урал
Помазун Гогличидзе Эммерсон (Мамин, 73) Кузьмичев Коновалов (Емельянов, 80) Егорычев Мишкич Подберезкин (Бевеев, 62) Сунгатулин (Гаджимурадов, 46) Быковский (Бикфалви, 46) Каштанов
Спартак
Селихов Чернов Литвинов Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 88) Умяров (Джикия, 88) Мартинс (Пруцев, 67) Зобнин Хлусевич Денисов Соболев (Николсон, 66) Промес
Предупреждения
Гаджимурадов 75’  -  Промес 28’, Хлусевич 51’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея)

«Спартак» в матче с «Уралом» понравился. Все бегут, открываются. Есть агрессия. Абаскаль их зажег. Помните, раньше нередко был этот скучный перепас... А сейчас они сразу пытаются обострить. Первой же передачей. Да, рискуют, но зато играют в атаку. Жаль, что Мозес получил травму и, возможно, выбыл надолго. Это потеря. Я всегда поражался, когда его ставили на фланг обороны. Мозес должен играть в средней линии. Он же все умеет!

У Промеса открылось второе дыхание. А, может быть, и третье. Абаскаль привнес какую-то живинку в команду. При Тедеско, кстати, было то же самое. У игроков глаза загорелись. Промес заматерел. Понял, что в этой профессии нужно отдаваться делу полностью. Мне кажется, он играет сейчас умнее того Квинси, когда тот только первый раз появился в «Спартаке». Голландец стал мудрее — и как футболист, и как мужчина.

Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил.

Федотов умеет обыгрывать Семака

Я рад за болельщиков «Спартака». Наконец-то они вздохнули свободно. Им не надо обращать внимания на другие команды, а думать только о своей и аплодировать ей.

Сейчас все логично в игре красно-белых. Все на своих местах. Видна система. Все очень компактно. Это относится и к армейцам.

Хорхе Карраскаль бьет по&nbsp;воротам &laquo;Факела&raquo;. «Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут

В следующем туре нас ждет суперматч «Зенит» — ЦСКА. Очень интересное противостояние. Не забывайте, что тренер Федотов умеет играть против Семака. В прошлом сезоне его «Сочи» набрал четыре очка в играх с питерцами. Интрига!

Нет, я даже мысли не допускаю, что «Зенит» задергается после двух ничьих на выезде. Вы хотите, чтобы сине-бело-голубые набрали 100 процентов очков? Так не бывает (смеется). Чемпионат длинный.

Олусегун — это нечто!

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Локомотив
Голы
Рамирес, 78 (1:0), Олусегун, 84 (2:0), Олусегун, 90 (3:0)
Краснодар
Сафонов Рамирес (Исаенко, 88) Бородин Манелов (Кривцов, 67) Литвинов Черников Сперцян (Кратков, 88) Ионов (Ахметов, 87) Баньяц (Сулейманов, 89) Олусегун Волков
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Магкеев Миранчук (Камано, 46) Тикнизян Карпукас (Бабкин, 77) Керк Игнатьев (Раконьяц, 82) Изидор
Предупреждения
Ионов 8’, Сперцян 20’, Волков 45’, Рамирес 65’, Манелов 86’  -  Миранчук 15’, Мампасси 66’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Данченко (Уфа)

В «Краснодаре» меня поразили два парня. Олусегун — это нечто. Несется на такой скорости, отклеивается от защитника. Да еще и мяч контролирует, так легко с ним работает! И смотрит на ворота, а не себе под ноги. Великолепие. Ему всего-то 20 лет — будет еще прогрессировать!

И еще я бы отметил Кривцова, который вышел на замену. Этот парень умеет все! А как крепко стоит на ногах! Техничен, пас дает вовремя. Очень разумные действия для 19-летнего парня!

«Локомотив» настораживает. Все их эксперименты, к сожалению, ведут железнодорожников не в ту сторону. Нет связок на поле. Игра порой довольно хаотичная. Нет компактности!

Хочу закончить на приятной ноте. Сегодня дни рождения у двух больших тренеров — Валерия Газзаева и Валерия Непомнящего. Поздравляю их в том числе и через ваше издание. И еще добавлю вот что. У нас есть проект в интернете — «Футбольная столица». Мы приняли решение по итогам каждого месяца определять лучшего футбольного тренера. Причем российского. И в состав жюри как раз вошли Юрий Семин, Валерий Газзаев и Валерий Непомнящий. Они будут определять сильнейшего. А в конце года подведем итоги. И подарим победителю галстук (смеется).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Александр Соболев
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
11
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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7.08 20:00
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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