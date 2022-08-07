«Соболев напоминает Дзюбу. Но Артем все же потехничнее». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».

— Я бы хотел начать наш сегодняшний разговор с печальной новости. Ушел из жизни Николай Николаевич Малышев. Он стоял у истоков спортивной редакции Первого канала. Я 12 лет проработал в его команде. Вместе с Виктором Гусевым, двумя Кузнецовыми, Костей Выборновым, Ольгой Журовой, Андреем Головановым, Василием Коновым. Да всех уже не вспомнишь... Он был замечательным организатором, продюсером. Честный мужик! Не часто таких руководителей встретишь... У Малышева все работало как часы! Все перелеты были отлажены... Светлая ему память! Выражаю соболезнования родным и близким.

«Зениту» нужны защитники. Ловрену не хватает скорости

Теперь давайте по туру. Ничья в матче «Ахмат» — «Зенит». Думаю, к удалению Одоевского привела медлительность Ловрена. Поэтому хорвата и заменили в перерыве. Увы, ему уже не хватает рывка. Вроде бы обрел форму, но в том эпизоде Садулаев оказался гораздо расторопнее.

К вратарю «Зенита» тоже есть вопросы. Если ты выходишь, покидаешь свою штрафную, то должен быть уверен, что первым сыграешь в мяч. Но что поделать — он еще молод, надо набираться опыта. В общем-то подвел команду.

Хотя, считаю, вдесятером «Зенит» выглядел совсем даже неплохо. Семак поступил правильно, выпустив в концовке пятого защитника — Чистякова. Удержал счет, оставалось чуть больше пяти минут. Надо было спасать эту ничью. Все логично. Семак — стратег. Будет же еще один матч с грозненцами, но уже дома.

Очевидно, что «Зениту» нужны защитники. Алип заменил Ловрена, но тоже не убедил, ошибся во втором тайме. Он вообще играет довольно сдержанно, пас ближнему отдает и все...

«Зенит» начал матч в своей манере. Как ни крути, а игра команды поставлена. Прежде всего в центре поля. Конечно, выделялся Вендел. Посмотрите на его объем работы. А как двигались Малком, Клаудиньо? Последний, правда, получил травму. Сроки восстановления пока не известны.

Бакаев и Кассьера пока не понимают бразильцев

Барриос держит планку. Они вместе с бразильцами все время открываются, предлагают себя, ищут мяч. Как ртуть! Освобождаются от опекунов. Помню, раньше я упрекал Кузяева и Ерохина. Эти ребята отдавали передачу и выключались, пропадали, не искали продолжения. Так нельзя! Правда, потом они прибавили. Но примером для них должны служить зенитовские бразильцы. Ты должен быть все время в игре, поддерживать темп все 90 минут. «Краснодар», «Спартак», «Ростов», ЦСКА играют так же. Это радует.

А вот Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Еще не понял футбольный интеллект партнеров. Пока не может себя найти на поле. Но Семак все равно в него верит. Видимо, считает его перспективнее Сергеева, дает ему шанс. Сергеев свое время еще обязательно получит, но тренер хочет вписать Кассьеру в рисунок игры.

Однако вчера колумбиец мало искал «коридоры», мало двигался. Ему еще надо попотеть на тренировках, чтобы быть в таких же кондициях, как, например, Вендел или Малком.

Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано.

Промес заматерел

«Спартак» в матче с «Уралом» понравился. Все бегут, открываются. Есть агрессия. Абаскаль их зажег. Помните, раньше нередко был этот скучный перепас... А сейчас они сразу пытаются обострить. Первой же передачей. Да, рискуют, но зато играют в атаку. Жаль, что Мозес получил травму и, возможно, выбыл надолго. Это потеря. Я всегда поражался, когда его ставили на фланг обороны. Мозес должен играть в средней линии. Он же все умеет!

У Промеса открылось второе дыхание. А, может быть, и третье. Абаскаль привнес какую-то живинку в команду. При Тедеско, кстати, было то же самое. У игроков глаза загорелись. Промес заматерел. Понял, что в этой профессии нужно отдаваться делу полностью. Мне кажется, он играет сейчас умнее того Квинси, когда тот только первый раз появился в «Спартаке». Голландец стал мудрее — и как футболист, и как мужчина.

Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил.

Федотов умеет обыгрывать Семака

Я рад за болельщиков «Спартака». Наконец-то они вздохнули свободно. Им не надо обращать внимания на другие команды, а думать только о своей и аплодировать ей.

Сейчас все логично в игре красно-белых. Все на своих местах. Видна система. Все очень компактно. Это относится и к армейцам.

В следующем туре нас ждет суперматч «Зенит» — ЦСКА. Очень интересное противостояние. Не забывайте, что тренер Федотов умеет играть против Семака. В прошлом сезоне его «Сочи» набрал четыре очка в играх с питерцами. Интрига!

Нет, я даже мысли не допускаю, что «Зенит» задергается после двух ничьих на выезде. Вы хотите, чтобы сине-бело-голубые набрали 100 процентов очков? Так не бывает (смеется). Чемпионат длинный.

Олусегун — это нечто!

В «Краснодаре» меня поразили два парня. Олусегун — это нечто. Несется на такой скорости, отклеивается от защитника. Да еще и мяч контролирует, так легко с ним работает! И смотрит на ворота, а не себе под ноги. Великолепие. Ему всего-то 20 лет — будет еще прогрессировать!

И еще я бы отметил Кривцова, который вышел на замену. Этот парень умеет все! А как крепко стоит на ногах! Техничен, пас дает вовремя. Очень разумные действия для 19-летнего парня!

«Локомотив» настораживает. Все их эксперименты, к сожалению, ведут железнодорожников не в ту сторону. Нет связок на поле. Игра порой довольно хаотичная. Нет компактности!

Хочу закончить на приятной ноте. Сегодня дни рождения у двух больших тренеров — Валерия Газзаева и Валерия Непомнящего. Поздравляю их в том числе и через ваше издание. И еще добавлю вот что. У нас есть проект в интернете — «Футбольная столица». Мы приняли решение по итогам каждого месяца определять лучшего футбольного тренера. Причем российского. И в состав жюри как раз вошли Юрий Семин, Валерий Газзаев и Валерий Непомнящий. Они будут определять сильнейшего. А в конце года подведем итоги. И подарим победителю галстук (смеется).