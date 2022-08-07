Мележиков об уходе Бакаева из «Спартака»: «Не получилось, не сошлось»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от ухода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Бакаев постепенно начинает выходить в «Зените», оформлять результативные действия. У вас нет печали, что отпустили Бакаева бесплатно?

— Что значит: «отпустили бесплатно»? Он ушел свободным агентом.

— Но вы могли его продлить.

— Мы не подписали контракт. Условия неподписания контракта мы с вами уже обсуждали и говорили об этом. Не получилось и не сошлось. А играет он или нет в «Зените» — это уже его вопросы.

Бакаев, выпускник академии «Спартака», покинул «красно-белых» 1 июня и спустя две недели подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».