«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд

Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» в рамках 4-го тура РПЛ на своем поле примут «Динамо». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Крылья Советов: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Кутицкий, Цесь, Осокин, Лаксальт, Макаров, Карапузов, Гладышев.