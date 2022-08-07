Комментатор Геннадий Орлов выразил свое восхищение по поводу игры двух футболистов «Краснодара» в матче с «Локомотивом».

«В «Краснодаре» меня поразили два парня. Олусегун — это нечто. Несется на такой скорости, отклеивается от защитника. Да еще и мяч контролирует, так легко с ним работает! И смотрит на ворота, а не себе под ноги. Великолепие. Ему всего-то 20 лет — будет еще прогрессировать!

И еще я бы отметил Кривцова, который вышел на замену. Этот парень умеет все! А как крепко стоит на ногах? Техничен, пас дает вовремя. Очень разумные действия для 19-летнего парня!

«Локомотив» настораживает. Все их эксперименты, к сожалению, ведут железнодорожников не в ту сторону. Нет связок на поле. Игра порой довольно хаотичная. Нет компактности!» — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» на своем поле победил «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб выиграл со счетом 3:0.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь