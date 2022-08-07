Гендир «Спартака» Мележиков заявил, что отсутствие трансферов происходит не из-за смены акционеров клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал о причинах отсутствия покупок.

— Правильно понимаю, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?

— Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны. Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.

— Люди из «Лукойла» уже зашли в клуб?

— Мы всегда было с ними в контакте. Сейчас в более близком.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.