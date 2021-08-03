Дмитрий Губерниев поддержал решение Карпина покинуть «Ростов»
01:37
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он думает о решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».
«Карпин ушел из «Ростова» и сосредоточится на работе со сборной России! Я, как футбольный обозреватель века, всегда об этом говорил! Совмещать нельзя! Удачи тренеру и команде!»
Карпин ранее был назначен главным тренером сборной России. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова. Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф.
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