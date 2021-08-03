Дмитрий Губерниев поддержал решение Карпина покинуть «Ростов»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он думает о решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Карпин ушел из «Ростова» и сосредоточится на работе со сборной России! Я, как футбольный обозреватель века, всегда об этом говорил! Совмещать нельзя! Удачи тренеру и команде!»

Карпин ранее был назначен главным тренером сборной России. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова. Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф.