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Борис Игнатьев — о решении Карпина: «Здесь он больше думал о «Ростове»

2 августа 2021, 23:28
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Валерия Карпина уйти из «Ростова». Специалист сосредоточится на работе с национальной командой.

«Самое верное решение, о котором могли мечтать люди, причастные к футболу, так как совмещение в клубе и сборной невозможно, — цитирует Игнатьева ТАСС 2 августа. — Это большой плюс для нашего футбола. Нельзя назвать это ожидаемым. Я думаю, что он все прикинул, сопоставил, прочувствовал все трудности, с которыми столкнулся, и так решил.

Бросил ли Карпин «Ростов» в тяжелый момент? Просто он так решил, исходя из своей ситуации. Думаю, что здесь он больше думал о «Ростове», учитывал то, что «Ростов» может дальше идти по нисходящей. У него большой опыт, поэтому он понимает, куда может клуб скатиться, честь и хвала ему».

Ранее Карпин был назначен главным тренером сборной России. Он заменил на этом посту Станислава Черчесова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12044835

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Евгений Петров все материалы автора

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