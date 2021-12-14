Колосков считает, что Витория не заслужил увольнения с поста главного тренера «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Чисто внешне он ничего криминального не совершил, чтобы руководство «Спартака» меняло тренера. Команда заняла первое место в очень непростой подгруппе Лиги Европы, отдельные игры хорошо складывались, при этом было много травм. Мне казалось, что у него есть будущее. Я не знаю их внутреннюю кухню, что у них там творилось, какие у него были отношения с руководством клуба.

Мое мнение: надо было дать ему до конца доработать. Эта чехарда в «Спартаке», которая продолжается из года в год, ни к чему хорошему не приведет. Тренер, не проработавший в клубе трех лет, ничего не успевает сделать. Витория не заслужил увольнения», — приводит слова Колоскова Betonmobile.

14 декабря «СЭ» сообщил, что руководство «Спартака» уволит Руя Виторию с поста главного тренера команды.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Контракт был подписан до лета 2023 года.