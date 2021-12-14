Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Итоги первой части сезона ожидаемые, сейчас ищем, кем можно усилиться»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подвел итоги первой половины сезона-2021/2022 Тинькофф РПЛ.

«Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата — сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

«Рубин» уходит на зимнюю паузу на 10-м место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18 матчах.