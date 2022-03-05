Колосков назвал «жертвой истерии» исключение РПЛ из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Ассоциации европейских футбольных лиг исключить Россию из состава организации.
«Туда входят только высшие лиги, ФНЛ там в помине никогда не было. Это символическая организация, которая не принимает никаких решений. Они могут обсудить вопросы создания северных лиг, центральных лиг. Всякую теорию. Для российского футбола это исключение никаких последствий не несет. Это очередная жертва истерии, которая сегодня происходит. Игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты? Никакого отношения одно к другому не имеет. Лига не занимается контрактами. Это двусторонние отношения между работодателем и работником. Это все пустые разговоры», — сказал Колосков «СЭ».
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7