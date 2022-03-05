Колосков назвал «жертвой истерии» исключение РПЛ из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Ассоциации европейских футбольных лиг исключить Россию из состава организации.

«Туда входят только высшие лиги, ФНЛ там в помине никогда не было. Это символическая организация, которая не принимает никаких решений. Они могут обсудить вопросы создания северных лиг, центральных лиг. Всякую теорию. Для российского футбола это исключение никаких последствий не несет. Это очередная жертва истерии, которая сегодня происходит. Игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты? Никакого отношения одно к другому не имеет. Лига не занимается контрактами. Это двусторонние отношения между работодателем и работником. Это все пустые разговоры», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.