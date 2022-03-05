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Сегодня, 10:09

«Нижний Новгород» мы пройдем и заберем 3 очка". Ветеран ЦСКА — о предстоящем матче

Бывший защитник ЦСКА Пономарев считает, что армейцы обыграют «Нижний Новгород»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Нижним Новгородом».

«ЦСКА удачно сыграл предыдущие игры, но матч на матч не приходится. Хорошо вписались два наших новых игрока, которых купили накануне. Но так складывается не всегда. Настраиваться надо! Пример тому матч «Локомотива» против «Енисея». У себя на поле проиграли. Так у «Енисея» никогда не получится больше. Армейцы должны подойти к игре с боевым настроем. Думаю, «Нижний Новгород» мы пройдем и заберем 3 очка», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев считает, что у армейцев нет хорошего нападающего.

«У Заболотного травма, но у нас нет нападающих. Кто? Эджуке и Яковлев? У нас нет классных игроков на этой позиции. Пришли хорошие ребята — Языджи и Карраскаль. Но они полузащитники. Это хорошее приобретение, но у нас нет взрывного нападающего, который бы предлагал себя, работал бы хорошо с мячом», — добавил Пономарев «СЭ».

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 5 марта в Москве на стадионе ВЭБ Арена. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

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Артем Дзюба

Зенит

 10
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П
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 6
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Зенит

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Краснодар

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