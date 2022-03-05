Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Нижним Новгородом».

«ЦСКА удачно сыграл предыдущие игры, но матч на матч не приходится. Хорошо вписались два наших новых игрока, которых купили накануне. Но так складывается не всегда. Настраиваться надо! Пример тому матч «Локомотива» против «Енисея». У себя на поле проиграли. Так у «Енисея» никогда не получится больше. Армейцы должны подойти к игре с боевым настроем. Думаю, «Нижний Новгород» мы пройдем и заберем 3 очка», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев считает, что у армейцев нет хорошего нападающего.

«У Заболотного травма, но у нас нет нападающих. Кто? Эджуке и Яковлев? У нас нет классных игроков на этой позиции. Пришли хорошие ребята — Языджи и Карраскаль. Но они полузащитники. Это хорошее приобретение, но у нас нет взрывного нападающего, который бы предлагал себя, работал бы хорошо с мячом», — добавил Пономарев «СЭ».

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 5 марта в Москве на стадионе ВЭБ Арена. Начало — в 19:00 по московскому времени.