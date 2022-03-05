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Сегодня, 10:39

В «Ростове» осудили спекулянтов за продажу бесплатных билетов на матч с «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Руководством клуба было принято решение сделать билеты на матч против «Сочи» бесплатными. Это знак благодарности за вашу поддержку, искренние эмоции, которые вы дарите команде с трибун, а также за верность клубу. Однако некоторые лица, воспользовавшись данной ситуацией, начали продавать бесплатные билеты в онлайн-сервисах. Считаю эти поступки абсолютно неприемлемым и недопустимым. Прошу наших болельщиков не приобретать билеты у спекулянтов.

Знаю, что далеко не все желающие успели получить билеты. Поэтому клубом было принято решение, что кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника вновь будут выдавать билеты в воскресенье. Также у болельщиков будет возможность получить их в кассах «Ростов Арены» в день игры. Точное время работы касс вам объявят дополнительно", — говорится в сообщении Арутюнянца.

Матч «Ростов» — «Сочи» пройдет 7 марта и начнется в 16.30 мск.

Источник: https://www.instagram.com/p/CatraZTMQig/?utm_source=ig_web_copy_link

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Ростов
ФК Сочи
Арташес Арутюнянц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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 1 : 0
26.02 14:00
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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