В «Ростове» осудили спекулянтов за продажу бесплатных билетов на матч с «Сочи»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Руководством клуба было принято решение сделать билеты на матч против «Сочи» бесплатными. Это знак благодарности за вашу поддержку, искренние эмоции, которые вы дарите команде с трибун, а также за верность клубу. Однако некоторые лица, воспользовавшись данной ситуацией, начали продавать бесплатные билеты в онлайн-сервисах. Считаю эти поступки абсолютно неприемлемым и недопустимым. Прошу наших болельщиков не приобретать билеты у спекулянтов.

Знаю, что далеко не все желающие успели получить билеты. Поэтому клубом было принято решение, что кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника вновь будут выдавать билеты в воскресенье. Также у болельщиков будет возможность получить их в кассах «Ростов Арены» в день игры. Точное время работы касс вам объявят дополнительно", — говорится в сообщении Арутюнянца.

Матч «Ростов» — «Сочи» пройдет 7 марта и начнется в 16.30 мск.