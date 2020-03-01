Кокорин рассказал, общался ли с Черчесовым о сборной России

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что у него еще есть шансы вернуться в сборную России. Арендованный у «Зенита» форвард отличился в дебютном матче в составе южан, поразив ворота «Арсенала» в 20-м туре Тинькофф-чемпионата России.

— По голам не ставлю планку, хочу быть здоровым, выходить и забивать в каждой игре, — сказал Кокорин в эфире «Матч премьер». — Мне удалось провести 90 минут первый официальный матч. Были моменты, не до конца еще растерял голевое чутье.

— А что со сборной?

— Если буду в оптимальной форме, забивать голы, тренерский штаб решит, что я могу помочь, то проблем не будет.

— С Черчесовым общение было?

— Нет, не было. Но мне нужно было отойти от СМИ, журналистов, сосредоточиться на футболе.

Кокорин провел за сборную России 48 матчей, забил 12 голов. Последнюю игру в составе национальной команды он отыграл 14 ноября 2017 года против Испании (3:3).