Обляков: «В последнее время у ЦСКА очень хорошо получается играть в Санкт-Петербурге»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

Хавбек реализовал пенальти на 45+8-й минуте и забил победный гол на 90+9-й.

«Вообще не вспомню, чтобы [в Санкт-Петербурге] были простые матчи. Здесь всегда тяжело. Но в последнее время у нас очень хорошо получается здесь играть. [Команда] хорошо играла, мы выполняли на 100 процентов все установки. Спасибо болельщикам. Моя семья здесь была. Им тоже спасибо за поддержку», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата команда сыграет дома с «Рубином» 12 сентября.