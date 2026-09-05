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Игрок ЦСКА Иван Обляков: комментарий о победе над Зенитом в 7 туре РПЛ 5 сентября 2026

Обляков: «В последнее время у ЦСКА очень хорошо получается играть в Санкт-Петербурге»

Руслан Минаев

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

Хавбек реализовал пенальти на 45+8-й минуте и забил победный гол на 90+9-й.

«Вообще не вспомню, чтобы [в Санкт-Петербурге] были простые матчи. Здесь всегда тяжело. Но в последнее время у нас очень хорошо получается здесь играть. [Команда] хорошо играла, мы выполняли на 100 процентов все установки. Спасибо болельщикам. Моя семья здесь была. Им тоже спасибо за поддержку», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата команда сыграет дома с «Рубином» 12 сентября.

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Иван Обляков
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
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 3
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Маркиньос

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