Тренер «Краснодара» Мусаев ответил на вопрос о замене Кривцова и возможном трансфере Головина из «Монако»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, как «быки» планируют строить игру без травмированного полузащитника Никиты Кривцова.
5 сентября 24-летний футболист сообщил, что перенес операцию. Ранее Мусаев сообщил, что Кривцов не появится на поле до конца года.
— Сегодня появилась новость, что был прооперирован Никита Кривцов. Показалось, что без него в центре поля «Краснодар» очень много теряет. Накануне вышла новость о том, что «Краснодар» в числе других клубов интересуется Александром Головиным. Хотели бы видеть Александра в «Краснодаре»?
— Я много кого хотел бы видеть. Но некорректно говорить. Головин — игрок «Монако». То, что Никиты не хватает, да. Он был один из лучших в первых турах. И, конечно, это потеря. Нам нужно найти правильные сочетания, чтобы заменить его, — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».
«Краснодар» с 19 очками продолжает лидировать в РПЛ. 13 сентября «быки» на своем поле встретятся с «Акроном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0