Тренер «Краснодара» Мусаев ответил на вопрос о замене Кривцова и возможном трансфере Головина из «Монако»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, как «быки» планируют строить игру без травмированного полузащитника Никиты Кривцова.

5 сентября 24-летний футболист сообщил, что перенес операцию. Ранее Мусаев сообщил, что Кривцов не появится на поле до конца года.

— Сегодня появилась новость, что был прооперирован Никита Кривцов. Показалось, что без него в центре поля «Краснодар» очень много теряет. Накануне вышла новость о том, что «Краснодар» в числе других клубов интересуется Александром Головиным. Хотели бы видеть Александра в «Краснодаре»?

— Я много кого хотел бы видеть. Но некорректно говорить. Головин — игрок «Монако». То, что Никиты не хватает, да. Он был один из лучших в первых турах. И, конечно, это потеря. Нам нужно найти правильные сочетания, чтобы заменить его, — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» с 19 очками продолжает лидировать в РПЛ. 13 сентября «быки» на своем поле встретятся с «Акроном».