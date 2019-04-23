Кокорин и Мамаев прибыли на заседание в Пресненский суд. Хавбек "Краснодара" скрыл лицо капюшоном

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий доставлены на очередное заседание в Пресненский суд Москвы по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Во вторник пройдет юбилейное, десятое заседание в рамках громкого процесса, в суде вновь будут заслушаны свидетели. Во время входа в здание суда на Мамаеве был надет капюшон, полностью скрывавший его лицо. Узнать полузащитника "Краснодара" можно было только по выкрикам пристава, громко назвавшего его фамилию.

Кокорин и Мамаев вместе с братом Кириллом и другом хавбека "быков", детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

В результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение, но апелляция была отклонена. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!