«Когда в 17 выглядишь хуже, чем сейчас». Погребняк показала, как выглядела в юности

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка вспомнила, как выглядела в 17 лет.

— У меня пузо было в 17 лет, — написала 31-летняя Погребняк в Instagram. — Тот случай когда в 17 лет ты выглядишь хуже, чем мама троих детей! Я прошла все круги мучений!

В первую беременность я набрала больше 25 килограммов, после рождения ребёнка мой живот выглядел, как будто я нахожусь на 6 месяце беременности и никак я не могла прийти в форму. Все списывала на то, что я устала, у меня нет времени, кормлю грудью и т.д. Сейчас я понимаю, что я просто оправдывала свою лень!

Официально пара зарегистрировала брак в 2014 году, хотя вместе еще с обучения в школе, имеют троих сыновей.