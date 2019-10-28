Как уже сообщал «СЭ», рядом со стадионом «Спартака» в районе Тушино произошел сильный пожар. В пресс-службе московского клуба подтвердили факт возгорания сухой травы.

— Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона «Открытие Арена» и тренировочной базы «Спартака» в Тушине. По предварительным данным причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчеты, — говорится в сообщении.

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