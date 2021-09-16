Кержаков о селекции «Нижнего Новгорода»: «На новичков не потратили ни копейки»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как происходило комплектование команды перед стартом чемпионата России.

— В вопросах комплектования последнее слово было за тобой?

— Если бы так было, то некоторые вопросы решились бы гораздо раньше. Не хочу посвящать во внутреннюю кухню этого процесса, но решения принимались коллегиально. И не все мои предложения по игрокам находили поддержку.

— Судя по тому, что сейчас в «Нижнем» выступают защитник сборной Венгрии Кечкеш, аргентинец Масоэро, серб Миладинович, форвард сборной Албании Балай, канадец Эннин, финансовое положение клуба в порядке?

— Поверь, ни на одного из новичков не было потрачено ни копейки. Одни из них, такие как Кечкеш и Масоэро, пришли как свободные агенты, другие были отданы нам в аренду. Когда на клуб выделялся определенный бюджет, было принято решение — на данный момент никого не покупать.

— По нынешним временам такая ситуация — за гранью риска.

— И я, и генеральный директор Равиль Измайлов это понимали. А потому исходили из реальных возможностей. Больше того, сейчас в команде можно по пальцам пересчитать тех, кто поиграл в премьер-лиге, — это вратарь Нигматуллин, защитник Козлов и хавбек Сапета. Остальные в ней делают первые шаги. Как тот же Горбунов, о котором узнали только после его голов «Спартаку» и «Динамо», в котором он, кстати, вырос. А в «Нижнем» парень уже пятый сезон. И теперь получил свой шанс на новом уровне.

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