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Кержаков объяснил яркую игру Смолова

17:47
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, за счет чего нападающий «Локомотива» Федор Смолов удачно начал сезон, забив шесть голов в семи турах, и вернулся в сборную России.

«Скорее всего, дело здесь в психологии. От форварда всегда ждут только голов. И если у него сбивается прицел, то появляется раздражительность, неуверенность, начинается копание в себе. И конечно, здесь многое от тренера зависит, от его терпения. У меня нечто похожее было в сборной в 2004 году при Ярцеве — не идет мяч в ворота, и все тут! И в таких случаях только забитый гол может вернуть тебя в игру. Думаю, так и с Федором произошло — пришел Николич, видит в работе, что у парня и удар, и чутье есть, подбодрил, подсказал. И пошло дело. Да и с пасом Смолов на ты. Потому сейчас и в сборной на виду», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» читайте здесь

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