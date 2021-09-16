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Произошли изменения в судейской бригаде матча ЦСКА — «Спартак»

18:24
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В судейской бригаде матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» произошли изменения, сообщает Telegram-канала РФС.

Из-за травмы вместо Максима Гаврилина первым помощником будет Алексей Лунев, а вторым — Андрей Болотенков.

Главным арбитром назначен Сергей Карасев. Резервный судья — Павел Шадыханов; Виталий Мешков выступит в качестве ВАР; Дмитрий Мосякин — АВАР; инспектор — Александр Гвардис.

Матч пройдет 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве (начало — в 19.30).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/988

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Евгений Петров все материалы автора

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