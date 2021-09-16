Произошли изменения в судейской бригаде матча ЦСКА — «Спартак»
18:24
В судейской бригаде матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» произошли изменения, сообщает Telegram-канала РФС.
Из-за травмы вместо Максима Гаврилина первым помощником будет Алексей Лунев, а вторым — Андрей Болотенков.
Главным арбитром назначен Сергей Карасев. Резервный судья — Павел Шадыханов; Виталий Мешков выступит в качестве ВАР; Дмитрий Мосякин — АВАР; инспектор — Александр Гвардис.
Матч пройдет 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве (начало — в 19.30).
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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