КДК РФС рассмотрит удаление Кордобы за агрессивное поведение, игрок приглашен на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1).

«По матчу ЦСКА — «Краснодар»: выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с выходом на поле. Рассмотрим удаление нападающего Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. И неподобающее поведение «Краснодара» — четыре предупреждение у игроков, у одного официального лица и удаление игрока», — сказал Григорьянц «СЭ».

Судья удалил 32-летнего футболиста на 56-й минуте за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. После матча Кордоба заявил, что зол на арбитров и после таких инцидентов ему хочется покинуть РПЛ.