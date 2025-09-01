Умяров — о книгах для футболистов: «Каждый человек выбирает свой путь, свою литературу»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перечне книг для футболистов.

«Поверьте, каждый человек выбирает свой путь, свою литературу. Всем интересны разные сферы. Каждый пусть выбирает сам. Утверждение определенного перечня? Это, наверное, задача руководства», — сказал Умяров «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что министерство утвердит перечень рекомендуемых для российских футболистов книг.