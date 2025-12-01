КДК рассмотрит седьмой выход Челестини за пределы технической зоны в сезоне

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 17-го тура РПЛ.

«Команды «Акрон», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив» — задержка выхода из раздевалки перед началом матча.

ЦСКА — «Оренбург»: выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, это у него седьмое нарушение в сезоне, и выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Экспосито, это пятое нарушение в сезоне.

«Зенит» — «Рубин»: рассмотрим неподобающее поведение команды «Рубин», предупреждение шести футболистов», — сказал Григорьянц «СЭ».