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КДК решил прекратить делопроизводство по конфликту Кордобы и Вильягры

Дарик Агаларов
корреспондент
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц после заседания по поводу конфликта между футболистами Джоном Кордобой («Краснодар») и Родриго Вильягрой (ЦСКА) в перерыве матча 18-го тура РПЛ рассказал, что они готовы к примирению.

— К нам поступила информация от «Краснодара», а ЦСКА подтвердил, что футболисты готовы примириться.

Есть информация, что скоро у них должна быть встреча.

На этом основании принято решение, что с учетом объяснения лиц дела и иных представителей, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС принял решение делопроизводство прекратить.

Во время перерыва колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и бразильский защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь идет об аргентинском полузащитнике армейцев Родриго Вильягре.

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Джон Кордоба
Артур Григорьянц
Родриго Вильягра
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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