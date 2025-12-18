КДК решил прекратить делопроизводство по конфликту Кордобы и Вильягры

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц после заседания по поводу конфликта между футболистами Джоном Кордобой («Краснодар») и Родриго Вильягрой (ЦСКА) в перерыве матча 18-го тура РПЛ рассказал, что они готовы к примирению.

— К нам поступила информация от «Краснодара», а ЦСКА подтвердил, что футболисты готовы примириться.

Есть информация, что скоро у них должна быть встреча.

На этом основании принято решение, что с учетом объяснения лиц дела и иных представителей, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС принял решение делопроизводство прекратить.

Во время перерыва колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и бразильский защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь идет об аргентинском полузащитнике армейцев Родриго Вильягре.