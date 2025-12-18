Оласа, Кордоба, Мойзес и Вильягра дали письменные объяснения по конфликту в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как прошло заседание по поводу конфликта между игроками «Краснодара» и ЦСКА в перерыве матча 18-го тура РПЛ (3:2).

— В заседании приняли участие футболисты «Краснодара» и ЦСКА. От обоих клубов поступили ходатайства в связи с тем, что футболисты в отпусках и нет возможности выйти на связь. Поэтому были представлены письменные объяснения, написанные лично игроками с переводом (Оласа, Кордобы и Вильягры и Мойзеса).

Изначально в рапорте делегата Радика Хамидуллина было написано, что «Краснодар» помимо объяснений футболистов предоставил видео. Конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился еще на поле после свистка на перерыв. По пути в раздевалки у них начался диалог. Вильягра идет в раздевалку, а Кордоба эмоционально показывает на него и что-то говорит. На этом видео прекращается. Есть также видео от основного вещателя, где Кордоба общается с Мойзесом.

Оласа дал такое объяснение: «Когда закончился первый тайм, пошел давать интервью. Мойзес говорил Кордобе, что ему жаль о произошедшем».

Кордоба в объяснениях отметил следующее: «Когда я направлялся в раздевалку, я пересекся с Вильягрой. У нас произошел словесный диалог. И игрок ЦСКА оскорбил меня на почве расизма. Меня это задело. Мойзес подошел всех успокаивать. С ним у меня все хорошо».

Во время перерыва колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и бразильский защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь идет об аргентинском полузащитнике армейцев Родриго Вильягре.