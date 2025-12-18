Оласа, Кордоба, Мойзес и Вильягра дали письменные объяснения по конфликту в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как прошло заседание по поводу конфликта между игроками «Краснодара» и ЦСКА в перерыве матча 18-го тура РПЛ (3:2).
— В заседании приняли участие футболисты «Краснодара» и ЦСКА. От обоих клубов поступили ходатайства в связи с тем, что футболисты в отпусках и нет возможности выйти на связь. Поэтому были представлены письменные объяснения, написанные лично игроками с переводом (Оласа, Кордобы и Вильягры и Мойзеса).
Изначально в рапорте делегата Радика Хамидуллина было написано, что «Краснодар» помимо объяснений футболистов предоставил видео. Конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился еще на поле после свистка на перерыв. По пути в раздевалки у них начался диалог. Вильягра идет в раздевалку, а Кордоба эмоционально показывает на него и что-то говорит. На этом видео прекращается. Есть также видео от основного вещателя, где Кордоба общается с Мойзесом.
Оласа дал такое объяснение: «Когда закончился первый тайм, пошел давать интервью. Мойзес говорил Кордобе, что ему жаль о произошедшем».
Кордоба в объяснениях отметил следующее: «Когда я направлялся в раздевалку, я пересекся с Вильягрой. У нас произошел словесный диалог. И игрок ЦСКА оскорбил меня на почве расизма. Меня это задело. Мойзес подошел всех успокаивать. С ним у меня все хорошо».
Во время перерыва колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и бразильский защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь идет об аргентинском полузащитнике армейцев Родриго Вильягре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1