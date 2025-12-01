В ЦСКА заявили о близости продления контракта с Обляковым до 2029 года

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с полузащитником Иваном Обляковым о продлении контракта.

«С Иваном мы на финальной стадии переговоров. Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года», — сказал Бабаев «СЭ».

Обляков выступает за ЦСКА с лета 2018 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 10 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Обляков в сезоне-2025/26 провел за армейцев 26 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.