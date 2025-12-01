Дочь Алдонина: «Сейчас мы ждем только одного комментария — о полном выздоровлении папы»

Вера Алдонина, дочь бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Евгения Алдонина сделала обращение на фоне новости о болезни футболиста.

«В первую очередь хотим сказать всем спасибо за поддержку. Наша семья решила не давать никаких комментариев касательно новостей о состоянии здоровья моего папы — Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом», — написала Алдонина в соцсети

Кроме того, 19-летняя дочь футболиста раскритиковала Анну Исаеву, бывшего директора ее матери певицы Юлии Началовой. Она отметила, что заявления Исаевой по поводу здоровья Алдонина являются несогласованными и некомпетентными.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.