Кордоба, Сперцян, Хиль, Пестряков и Бориско номинированы на приз лучшему игроку РПЛ в ноябре-декабре

РПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку чемпионата России-2025/26 в ноябре и декабре.

Претенденты на приз: Джон Кордоба («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Брайан Хиль («Балтика»), Максим Бориско («Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).

Победитель будет определен по итогам трех голосований среди легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

После 18 туров РПЛ лидирует «Краснодар», на счету которого 40 очков. Второе место занимает «Зенит» (39 очков), третье — «Локомотив» (37).