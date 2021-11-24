КДК РФС оштрафовал Гончаренко и Виторию за нарушение санитарного регламента
17:29
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория и наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко оштрафованы за нарушение санитарного регламента после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ.
Как сообщает ТАСС, штраф в размере 20 тысяч рублей получили оба тренера и переводчик «Спартака» Егор Крылов. Наказание связано с тем, что участники инцидента давали флэш-интервью без масок.
Матч между командами прошел 20 ноября и завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1.
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