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КДК РФС оштрафовал Гончаренко и Виторию за нарушение санитарного регламента

17:29
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория и наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко оштрафованы за нарушение санитарного регламента после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ.

Как сообщает ТАСС, штраф в размере 20 тысяч рублей получили оба тренера и переводчик «Спартака» Егор Крылов. Наказание связано с тем, что участники инцидента давали флэш-интервью без масок.

Матч между командами прошел 20 ноября и завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13011843

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Анна Горшкова все материалы автора

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