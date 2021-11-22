Президент РПЛ Хацатурянц назвал основные проблемы лиги

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц поделился своим видением самых больших проблем в российском футболе.

— Какие видите основные проблемы в лиге?

— Проблем много. В первую очередь, мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Конкурентоспособность футболистов, сборной, выступление в еврокубках. Вся структура управления лигой будет изменена. Будет введено понятие «проектный менеджмент». У нас будет 4-5 основных проектов. Будет проектный менеджер, который будет отвечать передо мной за реализацию проекта. Я говорю о тех вызовах, которые будут утверждены через 3-4 месяца.

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом